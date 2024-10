Abusi edilizi nel campo rom: il Tar dà ragione al Comune

«Il Tribunale ha dato ragione a noi: gli abusi nel campo rom di Corbetta devono essere demoliti». Così il sindaco Marco Ballarini commenta la sentenza dei giudici del Tar di Milano «che hanno dato pienamente ragione all'operato della nostra Amministrazione comunale. Giustizia è fatta. Una gran bella notizia», afferma.

Il primo cittadino ripercorre i fatti:

«Il Comune, e ringrazio i funzionari e il nostro Ufficio Legale per l'importante lavoro svolto, ha ordinato a seguito di controlli la demolizione degli abusi edilizi realizzati dal campo rom della frazione di Soriano. Abusi commessi, perdipiù, in un'area vincolata all'interno del Parco Agricolo Sud Milano – sottolinea Ballarini - I responsabili di questi abusi però si sono rifiutati di eseguire la nostra ordinanza di demolizione e hanno pure fatto ricorso al Tribunale».

Ora la conclusione della vicenda giudiziaria:

«I giudici ci hanno dato ragione al cento per cento e gli abusi devono essere demoliti – conclude il sindaco - Ancora una volta il nostro agire come Amministrazione comunale si rivela corretto e in buona fede».