Abercrombie & Fitch apre il suo nuovo store a "Il Centro"

Aprirà il prossimo 12 agosto 2022 a "Il Centro" di Arese il nuovo negozio di abbigliamento Abercrombie & Fitch.

IL CENTRO, la galleria commerciale alle porte di Milano tra le più frequentate e accoglienti d’Italia, si conferma luogo in cui i grandi marchi prendono casa. Venerdì 12 agosto, infatti, Abercrombie & Fitch, parte di Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF), uno dei marchi più amati e rinomati al mondo, aprirà il proprio punto vendita che offrirà un abbigliamento comodo e di qualità con una gamma di prodotti da donna e da uomo che presentano il nuovo #AbercrombieToday.

Facilmente raggiungibile entrando dall'ingresso 2, il nuovo negozio Abercrombie & Fitch si trova al piano terra ed è il primo negozio in Europa che presenterà il nuovo concetto di negozio del marchio "The Getaway", la destinazione perfetta per lo shopping durante i lunghi weekend. Un debutto in galleria che segna anche il ritorno in Italia di uno dei marchi più amati dalla comunità. Abercrombie & Fitch significa capi di moda di qualità che, come afferma il

marchio stesso, vestono le persone come se ogni giorno fosse straordinario, come l'inizio di un lungo weekend.

Le parole del presidente Scott