AbbiateGusto: protagonista la città

Si avvicina la fine dell’anno e come consuetudine ad Abbiategrasso l’attesa per AbbiateGusto sale. Uno degli eventi più seguiti ed apprezzati dagli abbiatensi e non, che ogni anno si arricchisce di qualche novità.

La 23esima edizione

La notizia sicura che la rassegna enogastronomica della città del Leone , giunta quest’anno alla sua 23esima edizione, si terrà il 24, 25 e 26 novembre e ancora una volta come nel 2022, sarà una manifestazione on the road. Protagonista indiscusso sarà il centro città. Una scelta precisa, rimarcata anche nel corso della ultime edizioni della Fiera Agricola che ha animato le strade cittadine, con il preciso scopo di coinvolgere e far vivere le vie e le attività del centro di Bià. Un volano per le attività commerciali, che saranno protagoniste.

Una linea per ridurre i costi, non utilizzando i capannoni della Fiera non saranno sborsati soldi, che al momento non ci sono nel bilancio del Comune, come ha rimarcato l’assessore Bertani, con la possibilità anche di avere un margine di guadagno per l’Amministrazione.

Una formula che lo scorso anno ha riscosso pareri favorevoli che deve solo eventualmente fare i conti con le condizioni meteo. Deus ex machina dell’apparato organizzativo l’assessore alle Fiere e Mercati Valter Bertani, che assieme a tutto il team del Comune sta definendo gli ultimi dettagli.

Gli auspici dell’assessore

«Il programma definitivo non è ancora stato stilato, stiamo facendo gli ultimi incontri – ci ha rivelato l’assessore Bertani – che sta lavorando duramente per costruire un’edizione di grande impatto. La mia priorità è quella, come per altri eventi, di coinvolgere e far vivere il centro storico che si presta maggiormente a questi tipi di manifestazioni, animarlo, creare un circuito attrattivo per anche i paesi limitrofi, ma soprattutto per il settore commerciale locale. La presentazione ufficiale di tutti gli eventi sarà il 15 novembre, all’inaugurazione ci sarà il presidente di Città slow international Mauro Migliorini. Sul versante delle novità quello che posso confermare è che si sarà la partecipazione di diverse città slow internazionali, vuol dire coinvolgere realtà estere con le loro tradizioni e culture, oltre all’organizzazione di “Cene d’autore” che coinvolgeranno delle realtà locali con prodotti tipici, che verranno presentati con menù speciali. Questa cene si svolgeranno nei ristoranti che aderiranno all’iniziativa. Come sempre sono molto fiducioso sulla massiccia partecipazione dei cittadini, che come lo scorso anno hanno apprezzato la formula outdoor. Nessun gesto scaramantico , ma incrociamo e confidiamo nel bel tempo».

Protagonista sarà il Castello Visconteo e tutte le sue aree, ci saranno gli Alpini e il Gruppo Cappelletta, ma sicuramente non mancheranno la presenza di parecchie Cittaslow e di centinaia di espositori con i loro prodotti culinari di eccellenza del nostro territorio.