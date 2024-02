Abbiategreen: una fiera sostenibile

Torna nei padiglioni fieristici di via Ticino la fiera di Abbiategrasso. Nello specifico quella di San Giuseppe, che quest’anno sarà celebrata il 23 e 24 marzo: il format si chiamerà Abbiategreen, che nelle intenzioni del Comune non sarà soltanto il nome dell’evento nel prossimo mese, ma di tutti quelli che avranno come obiettivo l’ecosostenibilità.

Coinvolgere tutta la città

Questo il motivo della conferenza stampa convocata lunedì nella ex sala consiliare, nel municipio di Piazza Marconi. Presente anche la presidente del Parco del Ticino Cristina Chiappa, insieme al primo cittadino di Abbiategrasso Cesare Nai e all’assessore a Fiere ed Eventi Valter Bertani, che hanno tracciato le coordinate e le linee guida. Ci sarà ovviamente molto spazio alle due ruote ed alla mobilità sostenibile, con la presenza di Abbiateinbici, associazione che da molti anni ormai ha lo scopo di incentivare l’utilizzo della bicicletta nella nostra città. Aderisce alla Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che riunisce tutte le associazioni ciclo ambientaliste del nostro paese e, a sua volta, aderisce alla Federazione Ciclistica Europea ECF. Saranno loro a custodire il deposito delle bici in via Ticino, ‘disincentivando’ così l’uso delle macchine.

Ci sarà anche la Pro Loco abbiatense, con l’obiettivo di far conoscere le bellezze della città; con lei il Parco del Ticino, duplice presenza coi Produttori Agricoli e di Ticino Guide, esperti che illustreranno gli oltre 700 km di percorsi ciclabili all’interno del Parco. Due piazze del Gusto saranno allestite in piazza Marconi e piazza Castello, mentre un trenino collegherà il centro della città alla fiera. Iniziative congiunte in programma anche con l’Associazione Commercianti, coi negozi che saranno aperti domenica 24 marzo. Abbiategreen segna dunque il ritorno di eventi e kermesse negli spazi di via Ticino dopo diversi anni, dopo che gli spazi erano stati adibiti ad hub vaccinale durante gli anni della pandemia Covid 19.

«L’ambizione è quella di organizzare una festa della città a 360 gradi, riprendendo gli spazi della fiera senza trascurare l’aspetto del centro – ha spiegato il sindaco Cesare Nai – Un evento diffuso per la comunità. Il tema sarà la sostenibilità. Mi congratulo con l’assessore che sta portando avanti un lavoro che ha l’obiettivo di fare bene per la nostra città. Oltre a far vivere Bià a 360 gradi ci sarà un coinvolgimento totale per mettere in risalto tutte le eccellenze del nostro territorio. Questo è un primo segnale molto importante ».

Meno auto e più bici

«E’ un evento totalmente nuovo dal titolo Abbiategreen cambia la tua mobilità – spiega l’assessore Bertani – Epicentro della manifestazione sarà il Parco del Ticino e i suoi territori. Prima di tutto ripartiamo dal quartiere Fiera, che ospiterà associazioni, stand di agriturismo e nel parcheggio della fiera le golosità dello street food. Sono tanti gli eventi in programma per una prime edizione che negli anni si evolverà. Ci sarà anche una mostra di modellismo di alta qualità allex comvento Annunciata. quello che chiedo ai cittadini è di lasciare a casa l’auto e sposarsi in bici».

Dalla ruota panoramica in piazza Castello, ai mercatini dei prodotti francesi o siciliani, tutte proposte che hanno l’obiettivo di far muovere i vari comparti della città.