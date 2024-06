AbbiategrassoDaVivere: il portale on line di eventi e turismo

Da oggi, venerdì 7 giugno 2024, è operativo e consultabile il nuovo portale del Comune di Abbiategrasso www.abbiategrassodavivere.it. Un sito a cui si potrà accedere anche dal sito ufficiale del Comune www.comune.abbiategrasso.mi.it/it . AbbiategrassoDaVivere , presentato oggi, è il nuovo sito del Comune di Abbiategrasso dedicato agli eventi e alla città.

Una finestra tecnologia sugli eventi della città

Nasce dall’esigenza di rendere più semplice e immediato trovare gli eventi culturali, sportivi e turistici che vengono realizzati sia dall’Amministrazione Comunale che dalle associazioni cittadine. E’ possibile effettuare ricerche per categorie, (Cultura, Turismo, Sport, Musica, Arte e Teatro) e una ricerca per data attraverso un calendario che raccoglie tutti gli eventi in programma. All’interno del sito ci sono pagine dedicate alle bellezze della città e del suo territorio, per conoscere meglio Abbiategrasso. Sarà presto attiva una pagina dedicata all’ospitalità e ai luoghi dove poter gustare i piatti tipici della nostra zona. Il sito potrà essere incrementato da contenuti social che le persone in visita e coloro che partecipano agli eventi vorranno condividere. Sono inseriti tutti gli eventi della Rassegna Restate in Città 2024, dove è già possibile prenotare la propria partecipazione ricevendo una notifica di conferma.

Piattaforma per intercettare i flussi turistici

“E’ una vera e propria vetrina della nostra città – ha voluto sottolineare il vicesindaco Beatrice Poggi - Un contenitori per tutti gli eventi che si svolgeranno in città. Un archivio costantemente aggiornato in materia culturale e turistica. Fungerà da vero e proprio volano per attrarre visitatori, far vivere la città agli abbiatensi ma anche a chi viene da fuori. Il messaggio che desidero lanciare è che questo portale è a disposizione di tutti coloro che si attivano per rendere viva questa città, le associazioni, i commercianti…”.

Anche il sindaco Cesare Nai ha voluto aggiungere un suo personale commento sull’iniziativa: