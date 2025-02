Abbiategrasso: una mostra dedicata alla Seconda Guerra Mondiale

In occasione dell’ottantesimo anniversario della conclusione della Seconda Guerra Mondiale, l’Amministrazione Comunale intende organizzare una mostra dedicata a tale evento, con particolare riguardo per reperti e testimonianze riguardanti la città ed i cittadini di Abbiategrasso.

La mostra sarà realizzata all’interno della Biblioteca Civica, nel Castello Visconteo, in un periodo compreso tra i mesi di aprile e maggio 2025 (il periodo esatto sarà comunicato successivamente).

Invito rivolto ai cittadini

L’Amministrazione comunale, tramite i Servizi Bibliotecari, culturali e turistici del Comune di Abbiategrasso, chiede pertanto la collaborazione di cittadini ed associazioni al fine di entrare in contatto con i parenti di coloro che hanno partecipato in qualche modo alle vicende della Seconda Guerra Mondiale.

È intenzione infatti, anche grazie a tale disponibilità, esporre al pubblico documenti, reperti, immagini reperibili presso le famiglie abbiatensi, la Associazioni d’Arma o presso gli archivi cittadini, che permettano di ricostruire le principali vicende del periodo tra il 1940 e il 1945.

Si chiede pertanto la disponibilità: a lasciare ai Servizi Culturali un nominativo ed un recapito telefonico e/o mail in modo da facilitare i successivi rapporti con gli organizzatori degli eventi entro il 30 marzo 2025; a prestare temporaneamente documenti, lettere, immagini e ogni altro genere di reperto che possa essere utilizzato per l’esposizione

I reperti e documenti finalizzati alla mostra saranno temporaneamente depositati ai Servizi Culturali, la cui sede è in Piazza Castello 9, e conservati con la massima cura e rispetto. A conclusione degli eventi espositivi saranno resi ai proprietari.

Come collaborare all'iniziativa

I cittadini e le associazioni disponibili a collaborare con tale iniziativa possono contattare il Servizio biblioteca, cultura e turismo per dare il proprio nominativo e descrivere la tipologia e la quantità di documenti messi a disposizione. I recapiti sono 0294692458/467 oppure la email cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

Durante il periodo della mostra tutto il materiale sarà esposto in modo protetto mediante apposite teche e comunque non sarà possibile per il pubblico avere contatto diretto con la documentazione. Ogni documento riporterà una targa riportante il nominativo del proprietario ed una breve descrizione del reperto. Tutte le spese necessarie per gli allestimenti e la promozione saranno a carico dell’Amministrazione comunale.