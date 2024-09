Abbiategrasso: un corso di lingua e cultura albanese

Accordo dell'Amministrazione con l'associazione Albanesi in Bià per un corso di lingua e cultura albanese. Un corso di lingua albanese all'istituto comprensivo Terzani: è questa la proposta che l'associazione Albanesi in Bià vuole rivolgere alla cittadinanza abbiatense, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Abbiategrasso.

Processo d’inclusione

«Questa iniziativa è nata soprattutto per promuovere la cultura italo-albanese sia al fine di insegnare la lingua madre ai ragazzi per evitare che dimentichino la nostra cultura – spiegano dall'associazione - ma il corso è aperto anche ai bambini/ragazzi italiani che vogliano scoprire nuove lingue e fare nuove conoscenze». «Un segno di apertura e di collaborazione che l'Amministrazione comunale ha scelto di portare avanti tramite un accordo – aggiunge l'Assessore alle Politiche Educative Marina Baietta - che prevede la concessione dello spazio e l'onere a carico dell'associazione di provvedere a pulizie e vigilanza. Riteniamo infatti, che la cultura e la conoscenza reciproca rappresentino lo strumento più efficace per avviare un reale processo di inclusione, in grado di comprendere anche impegni e responsabilità verso l'ente che si è reso disponibile ad accogliere la proposta».

Il corso si terrà il mercoledì presso l’Istituto Terzani di via Legnano dalle 17 alle 18.