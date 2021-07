Terminati i lavori del Parco inclusivo di Abbiategrasso, che ha aperto al pubblico questo fine settimana in attesa dell'inaugurazione di settembre

Abbiategrasso, terminati i lavori al Parco inclusivo

Terminati i lavori del Parco inclusivo situato nella sede del Parco dei Bersaglieri di via Maggi ad Abbiategrasso, che ha aperto al pubblico questo fine settimana in attesa della festa di inaugurazione vera e propria prevista per settembre e che coinvolgerà tutte le realtà cittadine impegnate nel progetto.

Albetti: "Speranza di un nuovo inizio dopo la pandemia"

“Si è deciso questo gesto per dare speranza di un nuovo reinizio dopo il fermo della pandemia – ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti - I colori usati indicano questo, uno sguardo alla bellezza e alla gioia dei nostri bambini, in particolare a quelli diversamente abili a cui il parco è dedicato. La realizzazione è nata dalla proposta del Consiglio comunale dei ragazzi e grazie all'impegno della consigliera Sara Valandro ha coinvolto tante associazioni e realtà cittadine nel gruppo dei “Sognatori”. La giunta Nai tramite l'assessorato ai Lavori pubblici, con il suo personale che ringrazio, ha seguito giorno per giorno il progetto per la sua realizzazione in tempi brevi. Un grazie anche alla ditta Macagi per la progettazione e il buon lavoro fatto e ai Bersaglieri per la presenza e vigilanza costante”.

Un intervento da 127mila euro

L'intervento è costato 127mila euro, dei quali 104mila sono stati messi a disposizione dal Comune e 23mila sono stati raccolti dai Sognatori per l'acquisto di arredi e giostrine. “Tengo a sottolineare la novità di quanto avvenuto nella realizzazione di questo progetto, che possiamo indicare come vero esempio di sussidiarietà, poiché vi è stato un coinvolgimento reale con la partecipazione attiva e disponibilità di tutti per raggiungere l'obiettivo – continua l'assessore Albetti -Un metodo da seguire se vogliamo lavorare bene per la nostra città. Vorrei anche portare l'attenzione agli altri interventi che abbiamo portato avanti in questi anni per i parchi pubblici e che continuano tuttora. Quest'anno verranno fatti interventi per gli arredi per circa 41mila euro, e stiamo partecipando a bandi regionali per il parco della Repubblica e quello della Folletta. Vorrei terminare con un appello ai nostri giovani, alcuni dei quali ogni notte per le nostre vie, parchi e piazze fanno a gara a imbrattare e distruggere i beni pubblici: siate rispettosi di questo luogo che da oggi i nostri bambini potranno vivere, nel nome della bellezza e dell'appartenenza a una città che vuole essere sempre più accogliente e bella”.

Nai: "A settembre l'inaugurazione con una grande festa"

“A settembre inaugureremo il parco con una grande festa con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, ma ci sembrava giusto metterlo già da subito a disposizione per i mesi estivi – ha spiegato il sindaco Cesare Nai -. E' stato un parco inclusivo fin da subito, per tutti i soggetti che ha coinvolto e che in maniera volenterosa si sono impegnati per animare questa iniziativa che oggi siamo qui ad ammirare. L'attenzione per i parchi continua, Abbiategrasso ne ha tanti e non sempre è semplice intervenire sempre su tutti, ma proseguiremo come detto in altri ambiti per dare sempre più servizi e opportunità ai nostri ragazzi, così come negli ultimi mesi di mandato vedremo realizzarsi numerosi progetti intrapresi”.

Valandro: "Grazie a chi si è impegnato nella raccolta fondi"

“La giunta si è dimostrata velocissima e pronta nel supportare l'iniziativa, che non era compresa nel programma elettorale – ha aggiunto la consigliera Sara Valandro - Ringrazio tutti coloro che come me si sono impegnati in questa raccolta fondi e che è diventata un sogno dilagante. Le idee si possono realizzare, e questa ne è una prova”.