Abbiategrasso si prepara alla 541esima Fiera Agricola

Presentata la 541esima Fiera Agricola di Abbiategrasso. A fare gli onori di casa l’assessore alle Fiere Valter Bertani che ha illustrato gli eventi che caratterizzeranno la kermesse.

Centro città protagonista

“Anche quest’anno non saremo in Fiera, non potendo esporre gli animali per le varie restrizioni zootecniche abbiamo deciso di concretare gli eventi nel centro, far vivere la città – ha spiegato Bertani – Cuore pulsante dell’evento sarà il Castello. Replichiamo la formula del 2023, sperando di ottenere gli stessi risultati. Unica incognita sarà il tempo ”.

Protagonisti saranno gli agricoltori e varie realtà della città. La fiera sarà dal 19 al 21 ottobre e il tema di quest’anno sarà “L’uomo e la terra”.

“Un laborioso tavolo di programmazione ha permesso di stilare un calendario ricco di eventi -prosegue Bertani – al Castello, ma non solo saranno concentrati i momenti più importanti. Ci sarà il luna Park in piazza Veneto, ripeteremo il battesimo della sella con i pony con un’area attrezzata . Ci saranno gli agricoltori con i loro laboratori e per tre giorni in villa Sanchioli le prelibatezze dello street food e le bancharelle per le vie della città. Da definire un percorso sicurezza stradale per bambini vicino al Castello e molto altro”.

L’inaugurazione sabato 19 ottobre alle 10.30 al Castello

“Nei sotterranei del Castello spazio dedicato ai 50 anni del Parco del Ticino – prosegue l’assessore – per garantire un legame con il mondo agricolo si potranno visitare due cascine, un mulino e le marcite prosegue l’assessore rivolgendosi all’info point della Pro loco al Castello. Non mancheranno l’esposizione di macchine e gli amici del Moto club Abbiategrasso, oltre alla vendita benefica del calendario 2025 dell’associazione 4f 4F For Friends. Inoltre ci sarà un concorso di pittura per i ragazzi delle scuole elementari nei sotterranei del Castello”.

Momento imprescindibile della Fiera la Mostra Concorso Vetrine, amatissima tradizione cittadina, in programma sabato 19 ottobre. I riflettori saranno accesi sulle attività a partire dalle 20. Due le categorie in gara: Alimentari e Non Alimentari. Il tema suggerito e non obbligatorio è stato pensato in occasione di un’importante ricorrenza cittadina: quest’anno si celebrano infatti i 30 anni dell’Hospice, eccellenza abbiatense di fama internazionale nell’ambito delle cure palliative. L’invito è quindi a tematizzare la vetrine seguendo il fil rouge de La Cura.