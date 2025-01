Abbiategrasso: presentata la terza edizione di “Umane connessioni”

Presentata la terza edizione della rassegna “Umane Connessione” dal tema: L’uomo e le sfide del tempo. Un ricco calendario di appuntamenti, da febbraio a giugno 2025, che tenteranno di sviscerare i cambiamenti della nostra società.

“Il nostro obiettivo è avere uno sguardo positivo e di speranza nel futuro” afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso Beatrice Poggi fautrice di questa manifestazione. “La terza edizione nasce proprio dal desiderio di approfondire i cambiamenti della nostra società, le sfide di oggi che ci provocano nel profondo – spiega – Dall’intelligenza artificiale il trasforma il nostro modo di vivere e lavorare , i disordini sociali che svelano le ferite delle nostra società, il disagio giovanile e il bisogno di un dialogo riparativo che possa essere via di riconciliazione. Non basta analizzare i problemi, occorre lasciarsi coinvolgere , con umiltà e audacia. Accettando di essere cambiati dal confronto con l’altro e con il mondo”.

Questo il percorso che intende intraprendere la rassegna , che affronta temi complicati ma reali. Un percorso aperto a tutti, genitori, insegnanti , educatori, ma anche a chiunque si senta chiamato a contribuire al bene comune, perché ogni cambiamento sociale parte da un cambiamento personale.

Incontri con esperti dei vari argomenti, , ma anche momenti musicali e spettacoli, che si svolgeranno tra il convento dell’Annunciata, la sala consiliare del Castello e la Cappelletta.

Soddisfatto del risultato raggiunto anche il sindaco Cesare Nai:

“Realizzare una rassegna del genere comporta uno sforzo notevole, devo fare i miei complementi all’assessore e agli uffici cultura che sono riusciti a mettere insieme un calendario di eventi straordinario – sottolinea il primo cittadino - Saranno incontri stimolanti , per rimanere al passo coi tempi. Dobbiamo intercettare gli strumenti per decodificare gli interventi più appropriati da adottare in una società che cambia a ritmo vertiginoso”