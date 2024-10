Abbiategrasso: partiti i lavori di asfaltatura

Ha preso il via nella mattinata di ieri, mercoledì 9 ottobre 2024, il piano delle asfaltature straordinarie, predisposto dall’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Abbiategrasso che andrà ad interessare alcune delle vie più ammalorate della città, per un impegno complessivo di spesa pari a 350 mila euro.

Via Crivellino

Gli interventi di rifacimento sono incominciati da via Crivellino dove gli operai incaricati hanno proceduto alla fresatura del manto compromesso, per procedere, nei giorni successivi, alla posa del nuovo asfalto, non appena le condizioni del meteo lo renderanno possibile.

Il secondo step riguarderà via Cesare Correnti e la rotonda degli Alpini di viale Serafino Dell’Uomo. Dopodiché sarà la volta di via Donatori di Sangue e la relativa rotonda all’incrocio con via Palestro, per terminare l’intera operazione all’altezza di piazza Cazzamini Mussi, di fronte all’ospedale Cantù,