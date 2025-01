Abbiategrasso: nuovo defibrillatore nella “Culla della vita”

E’ stato inaugurato lunedì pomeriggio, 13 gennaio 2025, un nuovo defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), offerto dal Lions Club di Abbiategrasso, che si va ad aggiungere ai diversi DAE del progetto “puoi rimeDiArE” presenti sul territorio in cui opera Croce Azzurra. Il nuovo DAE si trovi a in via De Amicis, posizionato all’interno della postazione della “Culla della vita”.

In città presenti altri Dae

“Sappiamo l’importanza di questi dispositivi in grado di salvare vite – ha detto il sindaco Cesare Nai presente all’evento – In città sono successi diversi eventi risolti in maniera positiva grazie all’utilizzo di questo presidio. In città ce ne sono diversi, in piazza Marconi alla Cappelletta, al parco degli Alpini.., in varie zone per avere la possibilità di averne uno vicino in caso di necessità. Essendo all’interno della Culla della vita è in un luogo protetto e sicuro monitorato h24”.

Un nuovo ausilio in grado di salvare persone colpite da grave malore posizionato in un luogo che sostiene e promuove la vita come la “Culla della vita” e a pochi metri da una scuola.

Collaborazione con i Lions

Soddisfazione espressa anche dalla presidente della Croce Azzurra Ornella Oldani:

“Ringrazio i Lions di Abbiategrasso che hanno donato il defibrillatore, un progetto che andrà ad inserirsi in un più ampio piano di collaborazione che prevede altre iniziative simili” .

Al termine dell’inaugurazione la Corce Azzurra ha offerto ai presenti un breve momento di formazione gratuito per quanto riguarda la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del DAE in caso di emergenza.

Insieme al progetto “puoi rimeDiArE” Croce Azzurra offre ciclicamente corsi di formazione per l’utilizzo del Defibrillatore semiAutomatico Esterno (DAE). Oltre a corsi gratuiti per i cittadini è possibile organizzare anche dei corsi di rianimazione cardiopolmonare ed utilizzo del DAE per associazioni e luoghi di lavoro rilasciano la certificazione di operatore DAE laico.