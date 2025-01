Abbiategrasso: nuove piantumazioni in città

Intervento di decoro urbano in città. Nei giorni scorsi 17 nuove piante sono state posizionate in viale Cattaneo ad Abbiategrasso, lungo il marciapiede che delimita l’area del mercato di piazza Samek. Un intervento di compensazione. Proprio in quel tratto, un anno fa, si erano rese necessarie alcune potature drastiche poiché gli alberi in questione, oggetto di approfondite analisi, risultavano malati.

Ripristinato il verde

Una serie di operazioni per garantire una città più bella , con delle aree verdi curate. Proprio in questa direzione va l’impegno dell’assessore alla partita.

“Abbiamo ripristinato l’esistente – ha commentato l’assessore con delega all’Ecologia Valter Bertani che, insieme alle squadre di Amaga era presente alla posa – Ora abbiamo in animo di intervenire lungo viale Papa Giovanni dove, anche lì, dovremo sostituire gli alberi giudicati pericolosi. Quello sarà un impegno molto più oneroso, ma è giusto che, seppur con le tempistiche spesso dettate dalle risorse a disposizione, si vada nella direzione di una città più curata e quindi più bella”.

Aree verdi in città

Negli ultimi anni Abbiategrasso ha visto la nascita di diverse aree verdi. Far nascere dei boschi, da riconsegnare dopo 5/7 anni, all’interno delle aree urbane: è lo scopo del Bando Foreste, un progetto nato dalla collaborazione tra Parco del Ticino, Ersaf, Università Bicocca e Comune di Abbiategrasso che ha già portato alla piantumazione di tre zone. Abbiategrasso è il Comune ad aver offerto la quota maggiore di aree destinate alle piantumazioni con 33 mila metri quadrati in via Saba, 3 mila e 200 lungo via Dante (all’altezza della Mivar) e altri 6 mila metri quadrati in viale Giotto, all’incrocio con via Novara. Non si tratta di nuove aree verdi da manutentare, bensì di veri e propri boschi che, una volta superata la fase di monitoraggio, potranno svilupparsi in autonomia portando solo effetti positivi all’interno della nostra città.