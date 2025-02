Abbiategrasso: novità in casa Anffas

Il 2025 si è aperto con importanti novità in casa Anffas, la struttura di strada per Cassinetta ad Abbiategrasso.

Servizi gestiti dalla Fondazione Piatti

La gestioni dei vari servizi è stata affidata a Fondazione Piatti, nata nel 1999 a Varese per volontà di alcuni soci della sede locale dell’associazione Anffas Onlus allo scopo di progettare e gestire servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie.

Una realtà che nel tempo è cresciuta e si è fortemente specializzata. Oggi la Fondazione Piatti gestisce 21 centri in Lombardia e dopo un anno di affiancamento, a partire dallo scorso gennaio, ha preso in carico anche il centro Anffas il Melograno di Strada per Cassinetta.

La responsabile U.D.O (Unità di Offerta) Marianna Gellera spiega che nell’ultimo anno è stato possibile inserire 14 nuovi ospiti, dando così risposta e sollievo ad altrettante famiglie.

“Abbiamo trasformato la comunità in un centro h 24. Per gli ospiti sono state studiate attività personalizzate e adatte alle loro esigenze e all’età che avanza. Trasferendo il modello avviato da tempo da Fondazione Piatti è stato possibile favorire nuovi ingressi, accogliendo i ragazzi disabili che frequentavano fino allo scorso aprile il centro diurno di via Poscallo chiuso dopo pochissimo preavviso. Si trattava di una vera emergenza e siamo riusciti ad affrontarla. Entro la fine dell’anno contiamo di poter accogliere altri 5 ospiti. In questi ultimi mesi sono entrati a far parte dello staff del Melograno nuove figure professionali: una psicologa, un’educatrice, una musicoterapista, e tre operatori. Abbiamo anche avviato – conclude Gellera – un progetto con le scuole del territorio. Al momento abbiamo incontrato gli studenti dell’istituto Bachelet allo scopo di sensibilizzare i più giovani e di far conoscere la nostra realtà”.

Cambio ai vertici

Da segnalare anche il cambio ai vertici della Fondazione Il Melograno: Alberto Gelpi, che continuerà il suo ruolo di volontario attivo all’interno del cda, ha lasciato la presidenza a Rita Cussigh, mentre è stato nominato vicepresidente Massimo Simeoni, già presidente di Anffas Il Melograno Onlus.