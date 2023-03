Abbiategrasso Model Expo all’Annunciata

Una mostra nazionale di modellismo in città con partecipanti da tutte le regioni del Paese. È quella che è andata in scena all’ex Convento dell'Annunciata di Abbiategrasso nelle scorso weekend.

Barche e soldati, ma anche il gioiello di una riproduzione fedele del Castello Visconteo di Abbiategrasso. Per curiosi e appassionati nulla mancava insomma nella Città del Leone. Quella organizzata dalla Pro loco di Abbiategrasso insieme al GSMI, cioè il gruppo di studio modellistico italiano, la federazione nazionale navimodel e i volontari del settore modellistico è l'ottava edizione di Abbiategrasso Model Expo, una mostra modellistica tutta abbiatense, ma dal sapore molto più grande.

«La manifestazione nasce 8 anni fa – spiega l’organizzatore Giancarlo Melles - Una delle caratteristiche è che vorrebbe essere una festa dei modellisti. Quindi cercare anche di fare emergere coloro che non sono iscritti a Club. Qui ci sono tantissime associazioni provenienti da tutta Italia, però ci piacerebbe anche fare emergere quelli che sono dei modellisti bravi, particolari, che però non hanno la voglia o il coraggio di uscire e mettere in mostra le loro opere. I modellini sono divisi in categorie: è una mostra che tratta tutti i rami del modellismo statico e anche una parte del dinamico (cioè i modellini in grado di muoversi se azionati a distanza)».