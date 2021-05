La comandante della Polizia locale di Abbiategrasso Maria Malini è stata insignita del Cavalierato della Repubblica Italiana

Abbiategrasso, la comandante Malini è Cavaliere della Repubblica

La comandante della Polizia locale di Abbiategrasso Maria Malini è stata insignita del Cavalierato della Repubblica Italiana. “Sono molto emozionata per la notizia ricevuta, oltre naturalmente ad essere onorata per questo prestigioso riconoscimento. Ringrazio l’Amministrazione e i colleghi del Comando con i quali ho potuto svolgere un ottimo lavoro in questi mesi complicati” commenta la comandante.

Nai: “Un meritato riconoscimento al suo lavoro”

“Mi congratulo con la comandante a nome di tutta l’Amministrazione comunale per l’onorificenza ricevuta, che rappresenta sicuramente un meritato riconoscimento per il lavoro e l’impegno profuso in questo anno e mezzo di pandemia e che continua tutt’ora” commenta il sindaco Cesare Nai.

Bernacchi: “La Polizia è stata un punto di riferimento indispensabile durante la pandemia”

“La presenza della Polizia locale nei mesi peggiori della pandemia è stato un punto di riferimento costante e indispensabile. Sono contento che alla nostra comandante venga riconosciuto il merito per aver affrontato al meglio una situazione senza precedenti”, aggiunge l’assessore alla Polizia locale Alberto Bernacchi.