Abbiategrasso: la città conquistata dallo Sportcity

Per un giorno il centro della città di Abbiategrasso ha ospitato le società sportive locali (e alcune associazioni) che hanno goduto di una vetrina speciale, attraverso la quale mettersi in mostra e far conoscere le loro proposte. Esibizioni, sfide, dimostrazioni hanno caratterizzato l'intero pomeriggio di domenica 22 settembre 2024 , con gli istruttori delle diverse discipline sportive presenti impegnati nel dispensare informazioni utili, consentendo a grandi e piccoli di cimentarsi in prove pratiche.

La soddisfazione dell’assessore Poggi