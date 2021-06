Intitolato questa mattina il Parco dell'Amicizia, iniziativa frutto di un progetto che ha coinvolto il Comitato di quartiere di via Legnano e l'Istituto Terzani

Abbiategrasso, inaugurato il "Parco dell'Amicizia"

Intitolato questa mattina il Parco dell'Amicizia, situato tra via Cervi, Fusè e II Giugno. L'iniziativa è frutto di un progetto approvato in Consiglio che ha coinvolto il Comitato di quartiere di via Legnano e l'Istituto Terzani, con lo scopo di avviare un percorso congiunto per la formulazione di proposte di intitolazione dell'area.

Comelli: "Un nuovo inizio per tutti noi"

Ha commentato l'assessore all'Istruzione Eleonora Comelli: “Oggi è un giorno importante sia perchè diamo riscontro a un'iniziativa che ha visto partecipi in rete il comitato e gli studenti su un argomento che accomuna tutti: il nostro senso civico e il desiderio di lasciare una traccia come cittadini, sia perchè torniamo finalmente a vivere un momento di condivisione e che mi auguro possa rappresentare un nuovo inizio per tutti noi. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, gli studenti, gli insegnanti, il comitato di quartiere e la direttrice scolastica Filippa Pollaccia per la grande importanza che ha voluto dare a quest'evento”.