Abbiategrasso: il Corotrecime compie 70 anni

I canti popolari sono una delle più antiche e radicate forme di comunicazione culturale; nella città di Abbiategrasso esiste una realtà che da 70 anni porta avanti questa tradizione in maniera encomiabile: è il Corotrecime, che ieri, domenica 13 ottobre 2024, nella splendida cornice dell'ex Convento dell'Annunciata, ha celebrato questo importante anniversario, con la 54esima Rassegna dei Canti Popolari, organizzata dalla formazione abbiatense diretta dal maestro Luca Perreca.

Tra il numeroso pubblico presente all'evento, anche l'assessore Roberto Albetti e il sindaco Cesare Nai, che hanno voluto far sentire ai coristi la vicinanza dell'Amministrazione comunale in questo compleanno degno di nota.

«Quella del Trecime è una storia che parla di passione, condivisione e amicizia – ha detto il primo cittadino – componenti indispensabili perché una realtà del genere possa proseguire il proprio cammino, fiera del passato e fiduciosa rispetto al futuro. E' un orgoglio per la città di Abbiategrasso avere una realtà come il Corotrecime che dà risalto alla cultura del canto ed è bello poter accogliere le esibizioni in un ambiente di pregio come il convento dell'Annunciata che ben si addice al tipo di sonorità proposte. 70 anni sono tanti, ma vedo con piacere che gli abbiatensi, e non solo, partecipano sempre con entusiasmo ai vostri concerti e anche per questo ringrazio ancora i componenti del Trecime, insieme al loro maestro».