Abbiategrasso: il 13 febbraio il tavolo su legalità e sicurezza

È sicurezza la parola più invocata dai cittadini, ripetuta anche dai vari consiglieri durante le ultime due sedute della massima assise cittadina.

Tavolo con i sindaci dell’abbiatense

Un tema che l’Amministrazione comunale prova ad affrontare con gli strumenti a propria disposizione, ma anche attraverso nuove strade per cercare di capire come ottenere un miglior coordinamento tra tutte le forze impegnate su questo fronte. A tal proposito, come già anticipato dal sindaco Cesare Nai in Consiglio, il Comune di Abbiategrasso si è fatto parte diligente convocando i sindaci dell’Abbiatense per dare vita a un tavolo dedicato alla legalità, alla sicurezza urbana e al contrasto dei fenomeni criminali. L'incontro si terrà il 13 febbraio 2025.

Spunti utili per affrontare il problema