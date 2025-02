Abbiategrasso: Giornata del malato all’ospedale

Un pomeriggio dedicato ai malati ricoverati all’ospedale di Abbiategrasso. Domenica 9 febbraio 2025 in occasione della 33esima Giornata mondiale del malato all’ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso, sarà presente monsignor Flavio Pace, Arcivescovo che ha lasciato un segno profondo nella comunità di Abbiategrasso, dove dal 2002 al 2011 ha svolto attività pastorale come Vicario parrocchiale, occupandosi della pastorale giovanile, insegnando religione nella scuola statale e servendo come cappellano presso l’Hospice di via dei Mille. Il 4 maggio dello scorso, in Duomo, l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha presieduto la Messa per l’ordinazione episcopale di monsignor Flavio Pace, nominato da Papa Francesco, lo scorso 23 febbraio 2024, Arcivescovo titolare di Dolia e Segretario del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani

Blocco operatorio dedicato al dottor Minuto

Ecco il programma del pomeriggio: alle 17visita privata ai malati, accompagnato dal cappellano don Giuseppe Ornaghi e la dirigenza ospedaliera dove sarà anche inaugurata una targa posta al 4º piano dell’edificio Bossi davanti al blocco operatorio, all’ ex capo dipartimento dell’area emergenza/urgenza dottor Aldo Minuto al quale verrà dedicato il blocco operatorio.

Ore 17,45 partenza dalla grotta di Lourdes in processione con Rosario. Arrivo in chiesa e a seguire Santa messa e benedizione eucaristica finale.

La giornata, istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II, ha mirato a sensibilizzare sull'importanza di curare sia le malattie che le relazioni umane; ha assunto anche il carattere di "momento speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della sofferenza".