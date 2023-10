Abbiategrasso: educazione stradale nelle scuole

Un libretto per gli studenti delle scuole elementari e una serie di incontri che seguiranno con i ragazzi a tema educazione stradale. E’ stato presentato nella mattinata di giovedì 5 ottobre 2023 il progetto così composto che mira a insegnare fin dalla tenera età ai ragazzi come comportarsi sulle strade. Un’iniziativa voluta e promossa dall’Amministrazione di Abbiategrasso.

Come spiega l’assessore Marina Baietta:

Chiara Bonomi, assessore alla sicurezza, prosegue:

“L’obiettivo è anche quello di formare i ragazzi delle scuole elementari con dei percorsi che verranno realizzati dopo il corso teorico del mese di novembre. Poi faremo un corso pratico all'interno dello spazio fiera oppure della Fossa Viscontea dove ricreeremo dei percorsi stradali ad hoc per loro, per far capire ai ragazzi in età scolare, che di fatto iniziano a utilizzare anche in autonomia biciclette e monopattini, l'importanza della sicurezza sulla strada e di come comportarsi durante i percorsi stradali”.

“Lo facciamo perché crediamo fortemente che sia molto importante inserire all'interno del percorso scolastico l'approccio anche all'educazione stradale, perché comunque ne va molte volte anche della vita di alcuni ragazzi. Purtroppo ci sono stati molti incidenti, fortunatamente non ad Abbiategrasso, che hanno coinvolto dei giovani. Noi facciamo la nostra parte insegnando a tenere un comportamento corretto durante i percorsi stradali”, conclude Bonomi.