Abbiategrasso e Parabiago fortunate al 10eLotto: vinti 18 mila euro

Il 10eLotto ha premiato la Lombardia. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a festeggiare è stata la provincia di Milano. Ad Abbiategrasso, per esempio, è stata centrata la vincita più alta di giornata, un 6 Doppio Oro da 10 mila euro, a cui si sono aggiunti gli 8 mila euro di Parabiago con un 7 Oro. Da segnalare, nella giornata di venerdì, anche un 6 Oro da 6.500 euro messo a segno a Milano.

In Lombardia vinti oltre 34mila euro

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024. Doppietta in Lombardia con il Lotto. Nei concorsi di venerdì e sabato 17 agosto, come riporta Agipronews, nella provincia di Monza e Brianza vinti oltre 34mila euro: 11.875 euro a Biassono e 22.500 a Renate. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 822 milioni di euro da inizio anno.