Abbiategrasso e il Giro d’Italia: un amore infinito…

Abbiategrasso e il Giro: un amore infinito

E partenza fu… Dopo mesi di attesa, il fatidico giorno della partenza è arrivato.Oggi, venerdì 28 maggio il sindaco abbiatense, Cesare Nai, ha dato il via alla 19esima tappa del Giro d’Italia 2021. Una città in festa, gioiosa ma ordinata, oltre che in mascherina, ha salutato la corovana Rosa e tifato per i corridori. Praticamente nulli i contatti tra appassionati e ciclisti ma il calore del pubblico non è certo mancato.

Una grande organizzazione ha garantito la sicurezza di corridori e cittadini.

“Una grande emozione per tutti, un successo per tutta la città”, ha commentato a caldo il primo cittadino. Una grande festa rosa, nonostante le restrizioni anti Covid.