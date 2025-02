Abbiategrasso: due eventi pro Anffas

Il grande cuori degli amici di Anffas continua a battere anche nel 2025. Il Lions Club di Abbiategrasso organizza un torneo di burraco, in una location esclusiva per uno scopo nobile: sostenere i più fragili.

Torneo di carte

Il torneo, in calendario per domenica 9 marzo 2025, si svolgerà all’ex convento dell’Annunciata, andrà a sostenere il centro Anffas Il Melograno di Strada per Cassinetta e L’Hospice di via dei Mille.

L’ormai diffuso gioco di carte sarà dunque l’occasione per raccogliere fondi da destinare a due realtà importanti per l’intero territorio. Per la partecipazione è prevista una quota di 20 euro e richiesta l’iscrizione (scrivere a lionsclubabbiategrasso@gmail.com). Il torneo si giocherà dalle 15 alle 18,30, al termine premiazioni e ricco apericena.

Salamellando Avis

Un altro appuntamento da segnare in agenda e che non mancherà di richiamare i più sportivi è la Salamellando Avis, marcia podistica giunta quest’anno alla sua 15esima edizione, promossa da Asd Salamelle, dal gruppo Avis Abbiategrasso con la collaborazione dei volontari della Cappelletta, a favore di Anffas. La manifestazione ludico motoria, che prevede 4 percorsi di lunghezza diversa ( 20 - 16,5 - 13 – 5 km) è prevista per domenica 2 marzo. Partenza dalle 8 alle 9 da La Cappelletta di via Stignani.