Abbiategrasso: collaudo per la nuova illuminazione pubblica

Il rifacimento dell’illuminazione pubblica è uno degli interventi sui quali l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha maggiormente puntato, anche perché in grado di garantire un forte risparmio per le casse dell’Ente. Il nuovo piano, introdotto da A2A che ha provveduto alla sostituzione di tutti i pali e alla verifica delle centraline, è stato praticamente ultimato e le prossime settimane saranno dedicate al collaudo.

Tuttavia, durante il passaggio da un gestore all’altro sono state riscontrate difficoltà tecniche che hanno creato qualche problema in più del previsto, come nel caso dei lampioni rimasti spenti lungo la Fossa Viscontea.

“Anche lungo via Sforza e via Novara viene spesso a mancare la luce, così come risultano segnalazioni all’Urp di disguidi lungo via Serafino Dell’Uomo, via Correnti, piazza Vittorio Veneto, via Mozart, piuttosto che via Binda e via Girardengo – ha aggiunto l’assessore di competenza Roberto Albetti – questo perché la linea era vetusta, frazionata ed è stata implementata da un nuovo soggetto, diverso dal precedente. Il tempo del collaudo servirà proprio per verificare e risolvere le criticità e apportare le necessarie migliorie (pensiamo ad esempio di aumentare i punti luce nel Parco della Fossa) per un risultato duraturo nel tempo”.

“Ricordo a tutti – ha affermato il sindaco Cesare Nai intervenendo sull’argomento - che, al termine dell’intervento, il risparmio energetico sarà dell’82% rispetto al consumo precedente, al quale va aggiunto il minor inquinamento. Si tratta quindi di un cambiamento epocale per il quale è richiesta un po’ di pazienza, in vista del fatto che i risultati, oggettivamente riscontrabili, non tarderanno ad arrivare”