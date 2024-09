Abbiategrasso: c'è l'accordo per rimuovere la discarica

La discarica che si è venuta a creare nell’arco degli ultimi due anni in zona Guardolino, la località in prossimità del ponte sul Ticino al confine tra Abbiategrasso e Vigevano, ha i giorni contati. Questo grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale di Abbiategrasso che si è attivata, sia con la Provincia di Pavia che con Anas, per pianificare un intervento di pulizia che sia efficace e duraturo nel tempo.

In arrivo anche le telecamere

Quella porzione di territorio, infatti, essendo area di cantiere, era stata affidata dalla Provincia ad Anas: per questa ragione il Comune, che già in passato risulta essere intervenuto più volte con i propri mezzi a rimuovere le tonnellate di rifiuti abbandonate sul posto, ha dovuto ottenere dall’ente che ha in gestione il sito di poter installare delle telecamere, con l’obiettivo specifico di identificare i responsabili degli abbandoni abusivi.

Soddisfazione degli Amministratori