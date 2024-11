Abbiategrasso: biblioteca chiusa per lavori

La Biblioteca Romeo Brambilla - fiore all’occhiello della città di Abbiategrasso, sia per i servizi offerti, sia per la sua ubicazione all’interno del Castello visconteo - sarà interessata da lavori importanti di efficientamento energetico, finanziati grazie ai fondi del Pnrr.

Impianto di illuminazione

Si tratta di interventi all’impianto di illuminazione per i quali sarà necessario un periodo di chiusura degli ambienti, a tutela della sicurezza degli utenti. Per ridurre al minimo i disagi, i giorni effettivi nei quali sarà di fatto impossibile accedere alla biblioteca saranno pochi e andranno dal 22 dicembre all’1 gennaio. A partire dal 26 novembre però è bene leggere con attenzione i cartelli esposti per comprendere quali servizi verranno temporaneamente sospesi.

Il crono programma dei lavori

Ecco il dettaglio: dal 26 al 29 novembre, la sezione narrativa 801-849 e la saletta studio non saranno agibili. Verrà quindi ricavata una saletta studio nel retro della Sala consiliare.

Dal 2 al 6 dicembre: oltre alla sezione Narrativa e alla saletta studio non sarà più agibile anche l’area di consultazione dei giornali. Resta sempre valida invece la saletta bis nel retro della Sala consiliare.

Dal 16 al 20 dicembre: chiuderà la sala studio al primo piano e la sala consultazione grande. Oltre allo spazio allestito nel retro della sala consiliare, gli studenti che lo desiderano potranno utilizzare la sala consiliare vera e propria nella parte riservata al pubblico.

Dal 23 dicembre all’1 gennaio: chiusura totale dei servizi bibliotecari, in questo periodo anche il servizio di prestito interbibliotecario viene sospeso

Dal 13 al 24 gennaio: i lavori coinvolgeranno tutto il secondo piano e in questo frangente non saranno raggiungibili la saggistica e il magazzino. Da ultimo, durante gli ultimi giorni del mese di gennaio verrà messa a punto l’entrata in vigore del nuovo impianto e potrebbero esserci interruzioni momentanee dell’impianto.

Per un servizio migliore