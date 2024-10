Abbiategrasso: appuntamento con le risate per aiutare Anffas

Un evento comico e benefico al tempo stesso per celebrare i 40 anni di Anffas Abbiategrasso.

“Dobbiamo puntare al sold out, riempire l’Auditorium della Fiera. Un evento importante per la nostra associazione e per la comunità intera. Quello previsto per il prossimo 15 novembre alle 21 al Teatro Fiera di Abbiategrasso, è davvero un appuntamento imperdibile. Sul palco, in occasione del Gran Galà della Risata saliranno attori comici che hanno fatto la storia del Cabaret, apprezzati da un pubblico eterogeneo. L’obiettivo è fare insieme e fare bene. Questo spettacolo è stato possibile grazie al generoso contributo del Rotary Club Abbazia di Morimondo e al Rotaract, che ringraziamo di cuore per il sostegno e la sensibilità dimostrata. Ora dobbiamo fare il tutto esaurito” – spiega Alberto Gelpi, presidente della Fondazione Il Melograno.

Comici da Zelig

I nomi sono già una garanzia di successo: Giancarlo Kalabrugovic, pseudonimo di Giancarlo Calabretta, da molti ribattezzato Pino dei Palazzi (dal personaggio che lo ha reso famoso a Zelig); l’abbiatense Sergio Sgrilli, soprannominato da Claudio Bisio l’uomo del blues, attore apprezzato e caro amico dell’associazione Anffas; Rocco Barbaro che ha saputo portare sui palchi dei teatri di tutta Italia e anche in tv le sue origini calabresi con simpatia travolgente, e infine Gianni Cinelli, comico giamaicano di "Zelig Off" .

Uno tsunami di simpatia e comicità presentato sul palco dell’auditorium abbiatense dalla bella Elena Barolo, ex velina di Striscia la notizia, in coppia con Giorgia Palmas per tre stagioni, e in tempi più recenti coach e giurata nel programma Un armadio per 2 in onda su La5.

Ricavato della serata ad Anffas

I biglietti sono già in vendita e due sono le modalità d’acquisto: online (dal sito bit.ly/grangalarisata) oppure nei negozi della città: panetteria Cislaghi di via Leonardo da Vinci, El Tabachè di corso Italia, Fotoexpress di Passaggio Centrale, Il Pane Quotidiano di via Curioni e nella libreria di Magenta La Memoria del Mondo. Il costo dello spettacolo, che terminerà con una risottata offerta dalla Riseria Tarantola, cucinata dagli Amici del Melograno, è di 15 euro. Il ricavato della serata sarà interamente destinato ad Anffas Abbiategrasso.