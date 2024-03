Abbiategames: il gioco conquista Bià

Grande accoglienza per Abbiategames, l’evento ludico organizzato dalla Consulta giovani di Abbiategrasso nei sotterranei del Castello Visconteo, che si è svolta nella giornata di sabato 2 marzo 2024 dalle 9.30 alle 23.

Ha visto una partecipazione attiva di molti giovani, una giornata diversa, per creare qualcosa di nuovo e inedito per coinvolgere le nuove generazioni. Un esperimento riuscito, che ha visto per tutta la giornata di sabato, un flusso di visitatori costante e continuo.

Giochi e mercatino regionale francese

AbbiateGames ha raggiunto il suo obiettivo: trasformare il concetto di divertimento e vivere un'avventura ludica senza precedenti! Dai tornei ufficiali di Yu-Gi-Oh! e Magic: The Gathering, organizzati con maestria dai partner dell’evento di Gamerland e Black Lotus, alla vasta selezione di giochi dalla ludoteca dell'Associazione Dadi Ducali di Vigevano, ogni istante è stato carico di emozione e divertimento!

Nelle sale del maestoso Castello di Bià in mostra lo spirito competitivo, esplorando nuovi mondi e la possibilità di stringere nuove amicizie in un'atmosfera vibrante e accogliente!

Commenti positivi anche dai social che hanno apprezzato questa iniziativa definendola : “Qualcosa di bello per i ragazzi e le famiglie; in modo sano per divertirsi, stare insieme e fare nuove amicizie”

E appena fuori dai sotterranei un piccolo scorcio di Francia in centro città, con i Mercatini Regionale Francese, che per tutto il weekend ha ravvivato le giornate, nonostante il tempo avverso che ha imperversato incessante con pioggia e vento.