Abbiategames: arriva la seconda edizione

Confermata la seconda edizione di Abbiategames, che si terrà l’11 e il 12 gennaio 2025 nel suggestivo Castello di Abbiategrasso. La prima edizione ha riscosso un notevole successo e quindi si replica l’iniziativa con diverse novità.

Castello come arena dei giochi

Per due giornate, dalle 10 alle 22, il Castello aprirà le sue porte a tutti gli appassionati di giochi, offrendo un programma ricco di attività ludiche e momenti di divertimento per tutte le età, con ingresso gratuito. L’evento si svolgerà interamente all’interno del Castello, tra gli affascinanti sotterranei, la sala consiliare e la biblioteca. Anche quest’anno, i negozi locali Gamerland e Black Lotus saranno protagonisti, organizzando i tornei ufficiali di giochi di carte collezionabili. Saranno inoltre presenti i Dadi Ducali di Vigevano e Spazio Gioco di Marcallo, che porteranno una vasta ludoteca di giochi da tavolo, permettendo a tutti di scoprire e provare titoli nuovi e classici.

Le novità

Le novità di questa edizione renderanno l’evento ancora più speciale. L’editore locale Grumpy Bear presenterà i suoi coinvolgenti giochi di ruolo. Gli appassionati di avventure fantasy, invece, non potranno perdersi il torneo dedicato a Dungeons & Dragons. L’iniziativa nasce con l'intento di offrire ai giovani un'alternativa alle solite attività per trascorrere del tempo insieme, ponendo l'attenzione sui giochi da tavolo come strumento per promuovere una socialità autentica e divertente

Risvegliate il vostro spirito competitivo, la voglia di confrontarsi con altre persone , conoscere nuovi mondi, fare nuove amicizia in un’atmosfera unica e suggestiva come il Castello. La partecipazione ai tornei sarà su iscrizione e per restare aggiornati sui dettagli e sulle ultime novità, vi invitiamo a seguire la pagina Instagram della Consulta Giovani di Abbiategrasso.