Abbiategames 2025: partecipazione da record

Buona la seconda. Grandissima affluenza per la seconda edizione di Abbiategames, l’evento dedicato ai giochi da tavolo che si è tenuto nel weekend, 11 e 12 gennaio, al Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Divertirsi giocando

Dopo la grande partecipazione alla prima edizione tenutasi a marzo dello scorso anno, la Consulta Giovani ha rinnovato l’iniziativa , nella speranza che i più giovani – ma non solo – possano avvicinarsi al mondo dei giochi da tavolo e a questo modo di stare insieme e divertirsi. Presenti come co-organizzatori, i negozi locali Black Lotus e Gamerland, che nel corso delle giornate dell’evento hanno organizzato tornei ufficiali di Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh!, oltre a presentazioni di diversi altri giochi. Sono tornate anche le associazioni di Spazio Gioco e Dadi Ducali, che, con le loro ludoteche e volontari, hanno fatto scoprire giochi interessanti. Il maniero abbiatense teatro di un grande evento. Per due giorni Abbiategrasso capitale del mondo ludico, dove diverse generazioni si sono incontrate e confrontate.

Un’iniziativa pensata pensata dalla Consulta Giovani della città, per creare uno spazio alternativo di aggregazione e socializzazione. Visto l’ottimo riscontro si prevede una terza edizione.