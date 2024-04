Abbiate Arte, prorogato il termine per partecipare

L’Amministrazione Comunale di Abbiategrasso intende valorizzare quanto più possibile le produzioni dei giovani artisti locali. A questo proposito ha proposto l’iniziativa AbbiateArte a cura della Consulta Giovani, giunta quest’anno alla sesta edizione per offrire la possibilità ai giovani artisti di esporre le loro opere all’interno dei sotterranei del Castello dal 31 maggio al 2 giugno.

Dai 16 ai 30 anni il range per partecipare

L’avviso pubblico è rivolto ai giovani artisti dai 16 ai 30 anni residenti in Lombardia attivi, sia in ambito professionale che dilettantistico, nel campo delle espressioni artistiche nelle sue diverse forme quali ad esempio fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità.

Per poter permettere a quanti più artisti possibile di aderire alla manifestazione, si è deciso di prorogare la scadenza dell’Avviso Pubblico, che in un primo momento era fissata per il 20/04/2024, fino al 06/05/2024 .

Gli interessati dovranno compilare e recapitare, agli indirizzi indicati nell’avviso pubblico, entro il 06/05/2024 ore 12.45 la modulistica apposita che può essere reperita sul sito del Comune di Abbiategrasso al seguente indirizzo web: www.comune.abbiategrasso.mi.it.

Insieme alla modulistica relativa alla richiesta di adesione compilata si chiede di inviare alcune immagini significative (solo immagini riprodotte e non le opere) delle opere che si intendono esporre al fine della selezione.