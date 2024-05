AbbiateArte 2024: il ritorno della mostra dedicata ai giovani artisti

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno Abbiatearte, la mostra abbiatense dedicata a giovani artisti del territorio. Pensata e realizzata dalla Consulta Giovani, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili, l’iniziativa si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2024 nei suggestivi sotterranei del Castello Visconteo di Abbiategrasso.

Arte nelle sue varie forme

Un'opportunità incredibile per talenti dai 16 ai 30 anni, attivi nell'ambito delle espressioni artistiche nelle sue varie forme, quali fotografia, pittura, poesia, scultura, arti visive e multimedialità, di mostrare la propria creatività. Durante i tre giorni dell'evento, i sotterranei si trasformeranno in uno spazio espositivo unico, offrendo così una vetrina alle espressioni artistiche locali e creando un'opportunità di scoperta e connessione per il pubblico.

Il presidente della Consulta Giovani

“La capacità dei giovani di poter esprimere il loro potenziale artistico si manifesta ancora in questa sesta edizione. Come Consulta non possiamo che aspettarci un'alta partecipazione nei giorni di esposizione delle opere. Soprattutto siamo desiderosi di attirare e conoscere nuovi giovani in modo da poter condividere con loro il nostro modo di stare insieme in Consulta”, spiega Andrea Pusterla, presidente della Consulta Giovani.

A dare il via al primo giorno di Abbiatearte sarà il vernissage, momento d’apertura imperdibile previsto per le ore 18 in cui, per l’occasione, verranno presentati tutti gli artisti partecipanti e verrà ufficialmente inaugurata la mostra, permettendo così a tutti i visitatori di esplorare le opere e di immergersi nell'atmosfera suggestiva del Castello Visconteo, fino alle ore 24. L’iniziativa proseguirà sabato, con orario continuato dalle 15 alle 24, giornata in cui l'esperienza artistica sarà ancora più ricca grazie ad un evento speciale in collaborazione con il gruppo “Parliamo di Filosofia”, che offrirà stimolanti discussioni e approfondimenti sul mondo dell'arte. Infine, domenica, AbbiateArte accoglierà il pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22, offrendo agli appassionati d'arte un'ultima occasione per scoprire le opere dei talentuosi artisti del territorio. AbbiateArte invita tutti gli amanti dell'arte e della cultura a partecipare a questo straordinario evento e a sostenere i talenti locali.