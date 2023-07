AbbiateArte 2023: gli artisti in mostra

Riflettori puntati sulla mostra che espone i lavori di giovani artisti. La quinta edizione di AbbiateArte ad Abbiategrasso è alle porte, un esperimento culturale divenuto un appuntamento ricorrente dell’estate abbiatense facente parte della rassegna REstate in città, per dare visibilità ai giovani talenti artistici del nostro territorio.

Rassegna dedicata ai giovani

Quest’anno l’evento si terrà da venerdì 14 a domenica 16 luglio 2023 con inaugurazione nella giornata di venerdì alle 18 nei sotterranei del castello. Una mostra dedicata a giovani artisti del territorio e infatti numerosi sono stati gli elaborati pervenuti, selezionati dalla Consulta Giovani tramite bando pubblico e un’apposita giuria.

La mostra è un grande contenitore, nel quale sarà possibile ammirare l’estro e le diverse sensibilità artistiche di quelli che sono i figli di questo territorio, dalla fervente attività culturale.

Una panoramica vasta sui generi che dipinge anche quest’anno la mostra “AbbiateArte” come una delle più attese e variopinte sul territorio. Tutti gli artisti espositori saranno presenti per l’intera durata della mostra e saranno a disposizione del pubblico per illustrare le loro opere.

“Una mostra ideata e creata dai giovani, impazienti di condividere con la città i frutti del loro impegno. Iniziative come questa vogliono essere testimonianza di una voglia di fare sempre presente, che sproni la comunità giovanile ad esprimere il loro valore” sostiene l’assessore alle Politiche Giovanili Beatrice Poggi .

I protagonisti dell’edizione 2023

Ecco l’elenco degli artisti selezionati dalla giuria che esporranno ad AbbiateArte 2023 nel lungo weekend d’arte: Candida Pisati, Gregorio Di Pietri, Massa Giulia Maria , Carola Albini, Monti Alice, Laura Alberani, Ahmed Elnahif, Alisia Gallotti ,Vladimir Scavuzzo, Dolcini Serena , Nicole Andree Monguzzi ed Elisa Cassaro.

Una manifestazione organizzata dalla Consulta Giovani di Abbiategrasso, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili. La mostra si potrà visitare venerdì 14 luglio 2023 dalle 18 alle 23, sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 16 alle 20.