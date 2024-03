FIAB ABBIATEinBICI partecipa ad AbbiateGreen sabato 23 e domenica 24 con diverse iniziative per invitare ad andare in Fiera in bicicletta, perché l’uso quotidiano della bicicletta in città è il primo elemento della mobilità sostenibile in una città in cui dalla periferia si raggiunge il centro in 1,5 km.

"Abbiate in bici" parteciperà ad AbbiateGreen

Nel piazzale interno ci sarà il Ciclodromo, un percorso nel quale ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni potranno circolare liberamente con la propria bicicletta, rispettando la segnaletica. Sarà l’occasione per verificare la conoscenza delle regole della circolazione stradale ed anche per divertirsi a pedalare. Nelle vicinanze potranno anche verificare quali sono le zone di “Angolo Cieco” dei guidatori di camion, imparando come salvaguardare la propria incolumità.

Inoltre FIAB gestirà anche quest’anno il parcheggio biciclette custodito all’ingresso della Fiera.

L’invito è a dimostrare con i fatti che la mobilità sostenibile è a portata di mano: venite in bicicletta.