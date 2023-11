Abbiate Fast 5k: buona la prima

Buona la prima. Si potrebbe sintetizzare così la prima edizione di Abbiate Fast 5k, ad Abbiategrasso, gara podistica nella città del Leone, che si è tenuta sabato 4 novembre 2023

182 partecipanti

Una competizione fortemente voluta dall’atleta abbiatense Fabio De Angeli:

“ Abbiategrasso non ha una sua gara podistica da diverso tempo – ci aveva spiegato De Angeli – Questa prima edizione serve per testare il terreno e poter costruire una tradizione che si protrae nel tempo e prr fare conoscere la città da un’altra prospettiva. Questo è un primo approccio, ma devo dire che sono contento del risultato ottenuto. Prima di tutto l’adesione, hanno partecipato in totale 182 atleti, in buon numero. Sono fiducioso e ringrazia tutti coloro che hanno premesso questo evento".

Due percorsi: per adulti e bimbi

Tra i partecipanti si sono visti in corsa diversi buoni atleti, soprattutto mezzofondisti, che hanno sfruttato l’occasione per fare un buon allenamento, nel piacevole contesto del centro cittadino di Abbiategrasso, con la sede logistica nella straordinaria cornice del Castello Visconteo una fortificazione che risale al secolo XI, ma completamente ristrutturata nel 1995. Interessante la soluzione delle due batterie: la scelta era affidata ai partecipanti che, in base al tempo auto stimato, potevano così posizionarsi in quella più consona alle proprie capacità. Nel mezzo, tra le due batterie, hanno corso tanti bimbi