"Abbiamo fatto rete e tante cose per la città", il commissario Scarinci saluta Rho

«Nel nostro lavoro è importante esserci sempre, per ogni cittadino. A Rho siamo stati capaci di fare rete e insieme abbiamo fatto tante cose belle per la città. Con tutte le forze dell’ordine la collaborazione è stata fondamentale e l’Amministrazione è collaborativa in ogni occasione. E’ stato un onore servire questo territorio, adesso è doloroso lasciarlo ma si aprono nuovi percorsi» Ha usato queste parole la prima dirigente del Commissariato di Rho-Pero, dottoressa Maria Antonietta Scarinci per salutare, dopo 10 anni dal suo arrivo, la città.

Il questore Megale ha elogiato il lavoro fatto dalla dottoressa Scarinci

Una cerimonia alla presenza degli amici e delle istituzioni quella svoltasi venerdì all’ora di pranzo nel refettorio antico dei Padri Oblati del Santuario. Un saluto alla presenza del Questore di Milano Bruno Megale che dopo aver elogiato il lavoro fatto in questi anni dalla dottoressa Scarinci, rivolgendosi al sindaco Andrea Orlandi si è scusato con la città per non essere ancora venuto a visitarla e ha promesso di venire presto a Rho quando arriverà la nuova dirigente che prenderà il posto del primo dirigente Scarinci.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Ha saputo essere attenta a tutte le persone"

Dopo le parole del Questore Megale è stato il primo cittadino Andrea Orlandi a salutare ufficialmente la dottoressa Scarinci. «Ci teniamo a ringraziare Maria Antonietta Scarinci per i tanti anni di impegno nella nostra città, per il lavoro di squadra svolto sia in dialogo con grandi soggetti come Fiera sia con le piccole realtà locali. Ha saputo essere attenta a tutte le persone. Le doniamo una acquaforte in serie numerata del nostro Municipio: rappresenta il grazie di tutta la comunità con l’immagine di quella che è la casa di tutti.»

Trasferimento temporaneo in Questura a Milano in attesa di una nuova importante destinazione

Un saluto che ha coinvolto tutta la città presenti anche il vice sindaco Maria Rita Vergani, gli assessori Alessandra Borghetti , Valentina Giro, Paolo Bianchi e Nicola Violante. Il prevosto don Gianluigi Frova, il vice superiore degli Oblati padre Gianfranco Barbieri, la presidente dei commercianti Patrizia Giudici, esponenti di Fiera Milano, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine. Presenti anche l’assessore alla sicurezza di Pero Antonio Di Salza e i comandanti delle Polizie locali di Rho e Pero. Da Rho la dottoressa Scarinci si sposterà in Questura a Milano in attesa di una nuova importante destinazione.