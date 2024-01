Abbattuti i consumi di Gas grazie all’efficientamento a Cassinetta

Buone notizia per l’Amministrazione Comunale di Cassinetta di Lugagnano. Gli investimenti fatti per l’efficientamento energetico su alcune strutture hanno dato i loro primi frutti.

Grazie agli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico realizzati alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria ed il Palazzo Comunale, i consumi di gas nei mesi di ottobre e novembre, dal 2021 al 2023, si sono ridotti del 58% , il ciò significa che si è passati dai 7.407 mc di gas consumati nel 2021 ai 3.101 mc di gas consumati nel 2023. Un risultato molto importante, frutto sia di un lavoro di manutenzione ed attenzione quotidiana a cura dell'assessore Domenico Palladino che di interventi strutturali che hanno permesso di cambiare radicalmente l'approccio alla gestione del calore. Risultati che avranno anche un impatto positivo sul bilancio dell’Amministrazione, riducendo i costi dei consumi.

Un lavoro meticoloso quello svolto dall’assessore, che con cura e continuità ha monitorato le aree riscaldate, individuano le perdite e proponendo degli interventi per migliorare il funzionamento degli impianti di riscaldamento. Anche nel plesso delle scuole elementari sono stati apportati dei miglioramenti per un sistema più performante.

“Abbiamo introdotti un sistema tecnologico che permette l’accensione e lo spegnimento da remoto, inoltre a breve saranno installati delle centraline climatiche – ha aggiunto – Più complicato è l’intervento che stiamo pensando per la sede del Comune. Un edificio con tante stanze, con riscaldamenti a zone . Come primo passo sono stati installati dei cronotermostati settimanali , che saranno resi ancora più efficienti con la gestione da remote, come per la biblioteca dove sono stati inseriti degli orologi per programarre gli orari di funzionamento del riscaldamento- conclude - Il risparmio ottenuto e calcolato finora è da considerarsi inoltre ancora provvisorio e le prestazioni di efficienza miglioreranno ulteriormente con gli interventi di prossima realizzazione come il controllo remoto delle accensioni e delle temperature”.