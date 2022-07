Abbandono rifiuti: in 6 mesi 12mila euro di multe

Abbandono rifiuti a Bareggio: in 6 mesi l'Amministrazione ha smascherato 26 colpevoli per un totale di quasi 12mila euro di multe.

Abbandono rifiuti: i controlli dell'Amministrazione

E’ di 26 colpevoli smascherati e di 11.950 euro di multe il bilancio dei primi sei mesi dell’anno per quanto riguarda gli abbandoni dei rifiuti. Lo rende noto il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Lorenzo Paietta.

“Voglio sottolineare l’enorme mole di lavoro che c’è dietro questa battaglia che abbiamo intrapreso fin dall’inizio del mandato: da gennaio a oggi, sono stati fatti circa 250 controlli da parte della nostra Polizia Locale, sia con l’utilizzo di telecamere sia mediante accertamento diretto in luogo con pattugliamento finalizzato o a seguito di segnalazioni varie".

Ventisei le persone individuate e multate

Ha continuato Paietta:

"Come detto, 26 incivili sono già stati individuati e multati, mentre per tutti gli altri casi sono in corso le indagini del caso che contiamo possano dare esito positivo in breve tempo. Da parte mia, un ringraziamento a tutto il Comando della Polizia Locale per il lavoro che ha svolto e che continua a svolgere ogni giorno, non solo sul tema dei rifiuti abbandonati”.