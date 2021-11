Abbandono rifiuti, arrivano le fototrappole

Sedriano

L'Amministrazione comunale modificherà il regolamento per inasprire le sanzioni.

Abbandono rifiuti, l’Amministrazione comunale di Sedriano guidata da Marco Re corre ai ripari e installa le fotocamere nelle zone più colpite dal fenomeno.

Rifiuti: fototrappole e multe più alte

Ad annunciarlo è stato il sindaco stesso, che ha anche fatto sapere che verranno inasprite le sanzioni per i trasgressori: «Interverremo sul versante della prevenzione ma anche su quello della repressione - ha dichiarato Re - Adegueremo il regolamento perché la nostra volontà è non fare sconti a chi si comporta in maniera non corretta, provocando un grave danno al nostro territorio».

Nel 2020, le sanzioni erogate a chi ha abbandonato rifiuti in maniera impropria sul territorio comunale sono state 37, per un totale di 6.466 euro. Nel 2021, finora, le multe sono 27 per 4.366 euro.