Abbandono di rifiuti, pizzicati tre abusivi

Di illeciti casi di abbandono di rifiuti se ne registrano, purtroppo, molteplici, ma grazie ai controlli qualcuno inizia a finire nella rete delle Forze dell'ordine

La piaga dell'abbandono di rifiuti

Visti i continui abbandoni di rifiuti dove spesso gli autori rimangono impuniti a causa di mancanza di indizi o elementi utili all’individuazione, il Comando Unico di Nerviano Pogliano ha iniziato a effettuare controlli preventivi sui veicoli. In tal modo in soli 15 giorni sono stati deferiti all’autorità giudiziaria due persone per il reato di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti previsto dall’articolo 256 del Testo unico ambientale.

Più precisamente a Nerviano, nei pressi di Gran casa è stato fermato un autocarro che a seguito di controllo veniva trovato carico di ferro, cartongesso e altro materiale edile e il conducente, senza partita iva, non aveva compilato l’apposito formulario.

A Pogliano, un altro autocarro è stato fermato e trovato carico di vario materiale tra cui scarti di fili elettrici, cartongesso e altri rifiuti. Anche qui il conducente era privo del previsto formulario. Entrami i conducenti hanno dichiarato di effettuare tali attività per sopravvivere a causa di mancanza di lavoro.

Sono proprio tali situazioni che portano nella maggior parte dei casi a scarichi abusivi e incontrollati: persone che si adoperano a trasportare materiale per le imprese a basso costo.

Un altro caso

Nei giorni scorsi, invece, l’amministratore di un condominio ha presentato denuncia presso gli uffici del Comando Unico per scarico di materiali e nella circostanza ha fornito le immagini della videosorveglianza. Da quest’ultimi non era ben visibile la targa ma attraverso indagini con ricerca di targa parziale si è risaliti all’autore dell’illecito. Lo stesso risultava essere un privato che per non recarsi alla discarica aveva scaricato alcuni sacchi abusivamente.: è stato sanzionato con un verbale da 600 euro.