Abbandona dieci sacchi di spazzatura: incastrato dalle fototrappole

L’abbandono di rifiuti è un malcostume che purtroppo non accenna a passare di moda.

Incivile incastrato dalla fototrappola

Periodicamente nelle campagne ma anche a bordo strada nelle zone più periferiche dell’abitato si vedono sacchi e altri rifiuti gettati da chi non ha alcun rispetto dell’ambiente. Nei giorni scorsi a Inveruno sono stati trovati circa dieci sacchi pieni di spazzatura ai bordi di via Legnano, tra Furato e Busto Garolfo.

Essendo una zona in cui spesso si registrano questi abbandoni la Polizia Locale aveva piazzato una fototrappola e così il responsabile è stato individuato e sanzionato, con una ammenda di circa 180 euro, per abbandono illecito sul territorio comunale. La fototrappola viene spostata a seconda delle necessità nei luoghi più interessati da questa brutta abitudine.

Una montagna di estintori nel verde

Una bella notizia l’individuazione del responsabile, rovinata dal ritrovamento sul territorio, per la precisione nel boschetto che si trova dietro la cappella di San Rocco sulla strada vicinale che porta alla zona industriale di via Rembrandt, di un altro abbandono importante: un bel numero di estintori. Si tratta di rifiuti speciali e sono in corso delle indagini per capire chi può averli abbandonati attraverso i numeri di serie e altre indicazioni importanti che sono riportate sugli estintori stessi. Per la rimozione è stata avviata la procedura speciale con il Consorzio dei Navigli.