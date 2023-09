A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne dalla sera del 25 settembre

A9 Lainate-Como-Chiasso: chiusure notturne

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati dei provvedimenti da lunedì 25 a venerdì 29 settembre.

DALLE 21 DI LUNEDI' 25 ALLE 5 DI MARTEDI' 26 SETTEMBRE

Sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in uscita per chi proviene da Lainate. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.

DALLE 22 DI LUNEDI' 25 ALLE 5 DI MARTEDI' 26 SETTEMBRE

Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Lomazzo nord, verso Lainate. Si precisa che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso. Nella stesa notte, ma con orario 21-5 sarà chiusa l'area di servizio "Lario ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria a Como Centro, percorrere la SP35, la SP30, la SP23 e rientrare sulla stessa A9 alla stazione di Lomazzo nord; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro verso Lainate: Lomazzo nord; per la chiusura dell'entrata dello svincolo di Como Centro verso Chiasso: Fino Mornasco. Saranno contestualmente chiusi i rami di allacciamento dalla A59 tangenziale di Como, in direzione di Lainate.

DALLE 22 DI MARTEDI' 26 ALLE 5 DI MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE

Sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo nord e Saronno verso Lainate. Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento dalla A36 Pedemontana Veneta in direzione di Lainate In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Lomazzo nord, percorrere la SP23, la SP30, la SP233 e rientrare sulla stessa A9 allo svincolo di Saronno.

DALLE 22 DI MERCOLEDI' 27 ALLE 5 DI GIOVEDI' 28 SETTEMBRE

Sarà chiuso il tratto compreso tra Saronno e il bivio con la A8 Milano-Varese verso Lainate.

Si precisa che la stazione di Saronno sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatori alla stazione di Saronno, seguire le indicazioni per Monza e Legnano, percorrere la SP233, la SS527, ed entrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Castellanza verso Milano; per la chiusura dell'entrata di Saronno verso Lainate: Castellanza, sulla A8 Milano-Varese; per la chiusura dell'entrata di Saronno verso Chiasso: Turate.

DALLE 22 DI GIOVEDI' 28 ALLE 5 DI VENERDI' 29 SETTEMBRE

Sarà chiuso il tratto compreso tra Origgio e Lomazzo nord verso Como.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Origgio, percorrere la SP233, la SP30 e la SP23 fino allo svincolo di Lomazzo nord. Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento dalla A36 Pedemontana Veneta in direzione di Chiasso.