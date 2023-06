A9 Lainate-Chiasso: chiuso lo svincolo di Fino Mornasco

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Fino Mornasco, in uscita per chi proviene da Lainate.

Chiuso lo svincolo di Fino Mornasco per una notte

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro o di Lomazzo nord.