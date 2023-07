A8 Milano-Varese: chiusure notturne nei prossimi giorni

Chiusure notturne nei prossime giorni lungo la A8 Milano Varese alle stazioni di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione dei portali segnaletici, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 luglio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Legnano, per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castellanza;

-sempre dalle 22:00 di martedì 11 alle 6:00 di mercoledì 12 luglio, sarà chiusa l'entrata della stazione di Castellanza, per chi è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Legnano;

-dalle 22:00 di mercoledì 12 luglio alle 6:00 di giovedì 13 luglio, sarà chiusa l'uscita di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Gallarate o di Castellanza.