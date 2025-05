I lavori sono previsti all'inizio della prossima settimana all'altezza dello svincolo di Legnano.

A8 Milano - Varese: chiusure notturne allo svincolo di Legnano

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 maggio, con orario 21 -5, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.