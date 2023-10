A8 Milano Varese: chiusura notturna per due cantieri

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica dei portali segnaletici, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura.

A8 Milano-Varese: le chiusure previste

Ecco le chiusure previste nella notte di venerdì 20 ottobre:

-dalle 21 di venerdì 20 alle 5 di sabato 21 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano o lo svincolo di Uboldo sulla A9 Lainate-Como-Chiasso;

-dalle 22 di venerdì 20 alle 7 di sabato 21 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate/Arese, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fiera.