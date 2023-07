A8 Milano-Varese: chiuso stanotte il raccordo Fiera

Chiusura notturna oggi, 6 luglio 2023, per il raccordo stradale fra Fiera Milano e la A8 Milano-Varese fino a domani alle 5 di mattina.

Chiusura notturna per il raccordo Fiera A8

Sulla A8 Milano-Varese e sull'R37 Raccordo Fiera Milano, per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia dinamica, dalle 21 di questa sera, giovedì 6, alle 5 di venerdì 7 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A4 Milano-Brescia in direzione di Milano e Brescia.

In alternativa si consiglia:

da Varese verso Milano città, dopo la deviazione obbligatoria sull'R37 Raccordo Fiera Milano, uscire a Fiera Milano sud-est, e dopo la rotatoria seguire le indicazioni per Milano Viale Certosa in direzione di Milano città;

da Varese verso Brescia/Venezia, dopo la deviazione obbligatoria sull'R37 Raccordo Fiera Milano, seguire le indicazioni per Monza lungo la A52 tangenziale nord e entrare sulla A4 attraverso la stazione di Monza;

-sull'R37 Raccordo Fiera Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A8 per chi proviene da Rho in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia:

verso Varese. proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho, seguendo le indicazioni per Varese;

verso Milano, uscire allo svincolo Fiera Milano sud-est.