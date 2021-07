A8, le barriere antirumore saranno ripristinate da metà agosto

A8, il ripristino delle barriere antirumore da metà agosto, l'installazione di quelle nuove nei primi mesi del 2022.

A8, le risposte di Autostrade per l'Italia sul tema barriere antirumore

Sono le risposte date dai rappresentanti di Società Autostrade per l’Italia all’Amministrazione comunale nell’incontro tenutosi nei giorni scorsi e a seguito della richiesta inviata dal sindaco Lorenzo Radice insieme con altri primi cittadini di Comuni i cui territori sono attraversati dall’A8 e che nei mesi scorsi hanno visto lo smontaggio delle paratie antirumore, quindi l’insorgere di situazioni di disagio da parte dei cittadini residenti nelle vicinanze dell’autostrada.

«Mi sono fatto interprete della situazione difficile di alcuni cittadini»

«Mi sono fatto interprete, come altri sindaci del territorio, della situazione difficile che si sono improvvisamente trovati ad affrontare alcuni cittadini, chiedendo spiegazioni a Società Autostrade su quanto è successo e su quello che accadrà lungo la tratta legnanese dell’autostrada - spiega Radice - Comprendo perfettamente la necessità di Società Autostrade di adeguare l’infrastruttura alle normative, ma non si possono dimenticare per questo le esigenze di chi vive nelle vicinanze. Avere ottenuto informazioni e conoscere, adesso, i tempi dei prossimi interventi aiuta a comprendere meglio l’importanza e la complessità di lavori che impattano in modo significativo sulla vita di chi abita alcune zone della nostra città»

Lo smontaggio è stata la prima fase della verifica delle barriere antirumore integrate

Lo smontaggio delle barriere, avviato su tutto il territorio nazionale e dalla Direzione di tronco di Milano di Società Autostrade sull’A8 a fine 2020, ha toccato i tratti autostradali di Legnano nelle prime settimane del 2021. Lo smontaggio è stata la prima fase del programma di verifica delle barriere antirumore integrate (ossia i dispositivi che integrano la funzione di protezione all’urto dei veicoli con la funzione di protezione acustica) finalizzato al loro ammodernamento e adeguamento alle più recenti normative. In particolare, l’operazione di smontaggio delle paratie antirumore e la verifica dell’impianto in opera sono servite ad acquisire tutti gli elementi utili alle nuove progettazioni.

Aspi ha individuato la possibilità di anticipare di un anno il programma di ammodernamento

Raccogliendo le richieste provenienti dal territorio Aspi ha individuato la possibilità di anticipare di un anno il programma di ammodernamento del tratto di 1,1 km di barriere integrate sul territorio di Legnano con il risultato di poter avviare l’installazione dei nuovi dispositivi entro i primi mesi del 2022. Per questo, tra luglio e settembre, saranno effettuate le indagini diagnostiche utili alla finalizzazione dei progetti.

Un temporaneo e parziale ripristino delle attuali paratie per risolvere il disturbo acustico?

Nel frattempo, per risolvere il problema del disturbo acustico creato dallo smontaggio delle barriere, la direzione di Tronco di Milano di Aspi sta completando ulteriori verifiche finalizzate ad attivare un temporaneo e parziale ripristino delle attuali paratie antirumore, che potrà iniziare dalla seconda metà di agosto.